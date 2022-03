Altersvorsorge So können Sie eigene Pflege absichern

Dieser Eigenanteil ist in Ostdeutschland eher etwas niedriger. Er lag zum Beispiel im Schnitt bei 1.500 Euro in Sachsen-Anhalt. In Nordrhein-Westfalen lag der Eigenanteil schon vor einigen Jahren bei 2.400 Euro im Monat.



Zusätzlich bringt die Pflegesituation in vielen Fällen große persönliche Herausforderungen für den Pflegebedürftigen und seine Angehörigen mit sich. Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt, häufig von nahen Angehörigen.



Wer pflegebedürftig wird, muss sich umstellen. Es ist gar nicht so einfach, in seinem Alltag plötzlich von der Zuwendung anderer Leute abzuhängen. Noch schwieriger ist es, wenn diese Pflege dann viel Geld kostet, das nicht da ist. In vielen Fällen reichen auch die Zahlungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und das Alterseinkommen zusammen nicht aus, um die Kosten zu decken.