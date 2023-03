Zauberei ist dabei jedenfalls nicht im Spiel. Heutzutage sind unsere Pin-Nummern in der Regel nicht mehr auf der Karte hinterlegt, sondern auf dem Bankserver. Das hat eben den Vorteil, dass wir unsere Geheimzahl online ändern können und zwar in eine Ziffernkombination, die wir uns merken können. Der Vorgang an der Kasse ist dann der gleiche wie bei Karten, die die Pin in sich tragen. Wir stecken die Karte in das Terminal oder legen sie auf das Gerät und dann wird die Pin abgefragt.