Vorsicht beim Einkaufen Die Psychologie des Supermarktes: Wie wir zum Kaufen verführt werden

Falls Sie glauben, dass Sie ganz allein im Supermarkt entscheiden, was alles in ihrem Einkaufskorb landet, dann müssen wir Sie enttäuschen. Die Inhaber der Lebensmittelgeschäfte haben eine vielfältige Palette an psychologischen Tricks auf Lager, damit Sie gefühlt auf jedem Einkaufsmeter dazu verführt werden, mehr Dinge zu kaufen, als Sie eigentlich geplant hatten. MDR SACHSEN-Redakteurin Christiane Grüneberg klärt auf.