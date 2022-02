Die Beliebtheit der Kreditkarte bei den Vermietern erklärt sich dadurch, dass eine Kreditkarte den Inhaber quasi als kreditwürdig ausweist, die Debitcard hingegen ist eine Guthabenkarte. Nur das was auf dem Konto ist, wird auch ausgezahlt. Der internationale Branchenverband der Autovermieter hat das auch so bestätigt. Fahrzeuge würden einen großen Wert darstellen, daher seien die Autovermieter bei der Anmietung auf einen Sicherheitspuffer in Form einer Kaution angewiesen. "International betrachtet ist die Kreditkarte das nach wie vor geläufigste Zahlungsmittel. Sie bietet für Kunden den Vorteil, dass sie durch den Verfügungsrahmen immer eine Kaution hinterlegen können, unabhängig von dem aktuellen Guthaben ihres Girokontos", schreibt der Verband weiter, wogegen Debitkarten eine Kaution in der Regel nur im Rahmen des aktuellen Kontoguthabens inkl. eines eventuellen Dispositionskredit bieten.

Bildrechte: imago images / teutopress