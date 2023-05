Neben Sonderzahlungen (wegen Frührentenabschlägen) und Nachzahlungen (wegen Rentenlücken) gibt es auch noch freiwillige Rentenbeiträge im Sinne einer freiwilligen Rentenversicherung. Diese ist für all jene eine Option, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht pflichtversichert sind, zum Beispiel Selbständige. Sie müssen nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, können das aber.

Um sich freiwillig rentenzuversichern, muss man in Deutschland wohnen, mindestens 16 Jahre alt sein und noch keine Vollrente wegen Alters beziehen. Auch Deutsche, die im Ausland wohnen, können freiwillig Beiträge in die deutsche Rentenversicherung zahlen. Freiwillige Rentenbeiträge erhöhen später die Rente oder es lassen sich damit auch Wartezeiten für einen Rentenanspruch vervollständigen. Die freiwillige Rentenversicherung ist also vor allem für nicht versicherungspflichtige Personen hilfreich, wie zum Beispiel Hausfrauen und Hausmänner, Selbstständige und Freiberufler oder eben für Deutsche, die im Ausland leben.

Unbedingt prüfen – pflichtversichert ja oder nein?

Frank Parche, Dozent für Rentenrecht aus Leipzig, empfiehlt Selbständigen vorab unabhängig prüfen zu lassen, ob sie tatsächlich nicht rentenpflichtversichert sind oder ob unter Umständen in ihrem Fall doch eine Versicherungspflicht besteht. Viele Selbständige oder Freiberufler glauben nämlich, nicht rentenpflichtversichert zu sein, zahlen seit Jahren – meist aus Unwissenheit – keine Beiträge und könnten tatsächlich doch einer Versicherungspflicht unterliegen. Das betrifft z.B. Lehrer, Pflegekräfte, Hebammen oder Künstler, die ihren Beruf selbständig ausüben.

Frank Parche ist Dozent für Rentenrecht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Melden sich diese Selbstständigen nun bei der Rentenversicherung, um freiwillig Beiträge zu zahlen, drohe diesen Selbstständigen hohe Nachforderungen, da sie nun von den Rentenkassen wie normale gesetzlich Versicherte angesehen werden. "Hier können hohe Nachzahlungsforderungen von mehreren Zehntausenden Euro auf die Betroffenen zukommen, meist rückwirkend für vier Jahre. Ich kenne selbst mehrere solcher Fälle. Hier besteht hoher Beratungsbedarf, insbesondere was die Gestaltung der selbständigen Tätigkeit betrifft", so Parche.

Beratung freiwillig Versicherter wichtig

Beratungen zu freiwilligen Beiträgen für nicht rentenversicherungspflichtige Personen seien inzwischen Alltag unserer Beraterinnen und Berater, so Anne-Kathrin Sturm von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland. Von den 1.793.582 Menschen, die zum 31. Dezember 2021 in Sachsen aktiv versichert waren, haben 7.784 freiwillige Beiträge eingezahlt. In Sachsen-Anhalte waren es 3.560 von 974.196 Menschen und in Thüringen 3.982 von 919.716. Für 2022 liegen noch keine Zahlen vor.

Christian Lindner ist unabhängiger Rentenberater in Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rentenberater Christian Lindner habe zu seiner Überraschung durch Mandanten indes die Erfahrung gemacht, dass die Deutsche Rentenversicherung Selbstständige oft nur sehr negativ berät, nach dem Motto, die gesetzliche Rente würde sich für Selbstständige nicht lohnen: "Traumrenditen gäbe es in der gesetzlichen Rentenversicherung zwar auch nicht, aber die freiwillige Versicherung sei immer noch deutlich lukrativer als die Produkte der privaten Versicherungswirtschaft wie Rürup- oder Basisrente."



Er empfiehlt Versicherten, darauf zu achten, mit der Beitragszahlung rechtzeitig vor dem beabsichtigten Rentenbeginn zu starten: "Freiwillige Beträge dürfen nämlich immer nur für das laufende Kalenderjahr gezahlt werden. Eine Zahlung für das vorangegangene Kalenderjahr ist nur bis spätestens 31. März des Folgejahres zulässig. Größere Nachzahlungen für die Vergangenheit scheiden damit aus."

Hinweis Der monatliche Beitrag für eine freiwillige Rentenversicherung liegt für 2023 bei mindestens 96,72 Euro und höchstens 1.357,80 Euro.

"Wer ein Jahr lang den freiwilligen Mindestbeitrag zahlt, erhöht seinen monatlichen Rentenanspruch um etwa 5,20 Euro. Bei der Zahlung des Höchstbeitrags sind es aktuell etwa 73,00 Euro. Hierbei handelt es sich um dynamische Ansprüche, die mit jeder Rentenanpassung steigen und damit relativ inflationssicher sind", so Lindner

Forderung: freiwillige Beiträge für alle

Genau diese Kopplung der Renten an die Entwicklung der Löhne und Gehälter sieht Thomas Neumann, Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater, als großen Vorteil: "Auf diese Weise sind freiwillige Rentenbeiträge eine nahezu inflationsgeschützte Investition". Durch freiwillige Beiträge können Versicherte die Rentenhöhe selbst aktiv mitgestalten.

Thomas Neumann ist Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Haken: Solche freiwilligen Beiträge sind eben nur für Beitragszahler möglich, die nicht pflichtversichert sind. Normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind davon ausgeschlossen. Das heißt, ein Arbeitnehmer, der z.B. beitragsschwache Jahre ausgleichen will, weil er in diesen Jahren schlecht verdient hat oder sogar arbeitslos war, kann das in Jahren mit besseren Verdiensten nicht tun. "Hier könnte der Gesetzgeber nachbessern und wir fordern schon lange, das zu ändern", so Thomas Neumann.