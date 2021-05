Im aktuellen Entwurf der Bundesregierung zum Härtefallfonds fehlen noch die wichtigsten Zahlen. So heißt es dort: "Die Leistung der Stiftung richtet sich an Personen, die eine Rente bzw. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit einem monatlichen Zahlbetrag von insgesamt unter [XXX] Euro beziehen …" Gemeint ist damit offenbar ein dreistelliger Rentenzahlbetrag der sich an der Grundsicherung orientiert und bei 850 liegen dürfte.

Auch zur Höhe der Auszahlung aus dem Härtefallfonds gibt es keine konkrete Zahl. Hierzu steht im Eckpunktepapier unter dem Punkt "Leistung": "Es wird einmalig eine pauschale Abmilderungs- und Anerkennungsleistung in Höhe von [XXXX] Euro von der Stiftung an die Berechtigten ausgezahlt." Interessant ist, dass im Entwurf vier Mal der Buchstabe "X" anstelle einer konkreten Summe auftaucht. Geht es hier um einen vierstelligen Eurobetrag? Zur Erinnerung: Am Runden Tisch waren Summen von 15.000 bis 20.000 Euro im Gespräch.

Dietmar Polster arbeitete zu DDR-Zeiten als Eisenbahner und gehört selbst zu den Betroffenen. Bildrechte: Dietmar Polster

Offenbar plant die Bundesregierung mit einer Entschädigungsleistung pro Person von 2.556,46 Euro. Diese Zahlen stammt aus einer schriftlichen Stellungnahme des Zentralrates der Juden in Deutschland zu einem gemeinsamen Antrag von den Parteien Die Linke, Bündnis90/Die Grünen und FDP zur Verbesserung der Alterssicherung jüdischer Zuwanderer. In dieser Stellungnahme geht es u.a. auch um den geplanten Härtefallfonds.

Hierzu schreibt der Zentralrat der Juden, dass er gemeinsam mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST) mehrere Gespräche mit dem Bundesministerium für Arbeit führte. In einem dieser Gespräche am 3. März 2021 sei dabei ein konkreter Betrag kommuniziert worden, nämlich 2.556,46 Euro.

Dieser Wert bis zwei Stellen hinter dem Komma lässt ahnen, wie konkret die Pläne der Bundesregierung bereits sind. Auf Anfrage wollte sich das Bundesministerium für Arbeit nicht dazu äußern und verwies auf die noch laufenden Verhandlungen mit den Ländern in dieser Sache. Der Zentralrat der Juden bestätigte auf Anfrage der Umschau, dass genau dieser Betrag in den Gesprächen vom BMAS kommuniziert worden sei.

Aus dem Entwurf des Eckpunktepapieres geht zunächst hervor, dass die Bundesregierung einen einheitlichen Betrag für alle betroffenen Gruppen plant, also sowohl für die Ostrentner als auch für die jüdischen Zuwanderer und die Spätaussiedler. Unterschiedliche Beträge ließen sich politisch auch kaum rechtfertigen.

Der Zentralrat der Juden hat bereits ausgerechnet, was dieser Betrag auf eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 20 Jahren umgerechnet bedeutet – nämlich 10,65 Euro im Monat.

Von den 500.000 Ostrentnern, die der Runde Tisch nach eigenen Angaben vertritt, dürften nach den jetzigen Plänen gerade mal zwei Prozent mit einer Abfindungszahlung rechnen, so Sprecher Dietmar Polster. Diese Zahl scheint plausibel, denn deutschlandweit liegt die Zahl der Grundsicherungsempfänger bei 2,4 Prozent aller Rentner. Da es bei den meisten Ostrentnern um Zusatzrentenansprüche geht, haben viele Ostrentner mit offenen Rentenfragen gar nicht mit dem Problem Grundsicherung zu tun. Ihnen geht es vielmehr um Respekt und Anerkennung ihrer Lebensleistung. Sollten also nur zwei Prozent der betroffenen 500.000 Ostrentner Geld aus dem Härtefallfonds bekommen, dann handelt es sich um gerade mal 10.000 Menschen.

In einem viel größeren Umfang dürften jüdische Zuwanderer vom Härtefallfonds profitieren. Der Zentralrat der Juden spricht von 70.000 Betroffenen, die nach den Plänen der Bundesregierung eine Einmalzahlung erwarten können. Bei den jüdischen Zuwanderern handelt es sich um sogenannte Kontingentflüchtlinge, die von 1991 bis 2005 nach Deutschland einreisen durften. Die insgesamt 220.000 Flüchtlinge kamen damals zumeist aus den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion, meist aus der Ukraine, Weißrussland oder russischen Föderation. Viele von ihnen sind gut ausgebildet und haben zuvor oft in akademischen Berufen, als Ärzte oder Ingenieure gearbeitet. Ihre Rentenansprüche aus ihren Herkunftsländern werden in Deutschland nicht anerkannt. Zuwanderer, die zum Zeitpunkt der Übersiedelung nach Deutschland schon älter waren, hatten demzufolge keine Chance, eine auskömmliche Rente zu erarbeiten, selbst wenn sie mit ihrer Berufsausbildung in Deutschland Fuß fassen konnten.