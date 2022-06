Um eine solche Rente zu bekommen, so Kritiker, musste man quasi mit dem Kopf unterm Arm beim Medizinischen Dienst der Rentenkasse erscheinen. Wer noch irgendwie ein paar Stunden arbeitsfähig war – und sei es als Pförtner – bekam die Rente nicht. Unabhängig davon, ob für die noch mögliche Tätigkeit überhaupt ein Arbeitsplatz zur Verfügung stand. Im Klartext: Wer jetzt eine EM-Rente bekam, der war wirklich krank, sehr krank und arbeitsunfähig und bezog die neue Erwerbsminderungsrente mit Sicherheit nicht freiwillig. Dennoch sah das neue Gesetz vor, die Bezüge dieser neuen Erwerbsminderungsrentner um 10,8% zu kürzen, wenn sie vor dem 63. Lebensjahr in Rente gehen – wegen vorzeitigem Rentenbeginn.

So dauerte es nicht lange, bis die ersten Klagen gegen das Vorgehen die Sozialgerichte erreichten. 2006 urteilte dann das Bundessozialgericht, dass diese Praxis unzulässig sei (B 4 RA 22/05 R). In der Urteilsbegründung hieß es dazu u.a.: "Die Rentenkürzung ist gesetz- und verfassungswidrig." Und: "Das Gesetz schließt ausdrücklich einen Rentenabschlag vor Vollendung des 60. Lebensjahres aus".

Doch dann passierte etwas sehr Ungewöhnliches: Die Rentenversicherungsträger erkannten das Urteil nicht als Grundsatzurteil an, das auch auf andere vergleichbare Fälle anzuwenden ist. Sie sprachen von einem Einzelfall und wollten weitere Urteile in der Sache, die noch beim Bundessozialgericht anhängig waren, abwarten.

Der Umschau gab Meyer 2008 im Beisein seines Anwaltes ein Interview in seinem Haus in Castrop-Rauxel, in dem er sagte, er fühle sich "kaltgestellt". Seine Urteile, insbesondere auch zu Ostrenten, seien offenbar dem Staat "zu teuer" geworden und hätten dazu geführt, dass sich sein Senat in "diesen Kreisen sicherlich keine Freunde gemacht habe." Ein bis dahin in Deutschland einmaliger Fall.