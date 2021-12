Hinzuverdienst 2022 Über 40 Prozent mehr Einkommen für Frührentner möglich

Wegen der Corona-Pandemie trat im März 2020 eine Neuregelung für Frührentner in Kraft: Für sie galt im Jahr 2020 eine neue Hinzuverdienstgrenze. Statt 6.300 Euro im Jahr durften Flexirentner nun 44.590 Euro im Jahr hinzuverdienen, ohne dass die Rente gekürzt wird.

Ziel war es, bereits in Rente befindliche Fachkräfte, vor allem in systemrelevanten Berufen, leichter rekrutieren zu können. Die höhere Hinzuverdienstgrenze galt aber nicht nur für Berufe wie Pflegepersonal oder Fachkräfte im Handel. Sie erlaubte auch vielen anderen Rentnern ungeahnte Einkommensmöglichkeiten. Wer im Jahr 2020 in seinen alten Job zurückkehrte oder anderswo arbeiten konnte, der konnte einerseits bis zu 44.590 Euro im Jahr oder 3.715 Euro brutto im Monat verdienen und zugleich weiter die volle Rente beziehen.

Auch für 2021 ermöglichte der Gesetzgeber Frührentnern einen höheren Hinzuverdienst, nun sogar bis zu 46.060 Euro im Jahr, ohne dass die Rente gekürzt wird. Das entspricht einem Monatsverdienst von 3.838,33 Euro brutto. Diese Hinzuverdienstgrenze gilt inzwischen auch für das Jahr 2022. Beschlossen wurde die Regelung im neuen Infektionsschutz, das seit 24.11.2021 gilt.

Viele Flexirenter reduzieren ihre Stundenzahl kaum, arbeiten 30 bis 35 Stunden pro Woche, sagt Rentenberater Christian Lindner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thomas Neumann, Präsident vom Bundesverband der Rentenberater, begrüßt diese Entscheidung, die auch auf Betreiben seines Verbandes ins neue Gesetz kam. Die bisherigen Erfahrungen mit den höheren Verdienstmöglichkeiten für Frührentner seien durchweg positiv: "Wir hatten in den letzten zwei Jahren geradezu eine 'Verzigfachung' der Beratungen zu diesem Thema. Die Menschen nehmen das gut an. Wenn man bedenkt, dass unter die Hinzuverdienstgrenze Arbeitnehmer fallen, die den Durchschnittsverdienst aller Beschäftigten bekommen und somit voll arbeiten und gleichzeitig Rente beziehen können, dann ist das schon ein beachtliches Einkommensplus."

Christian Lindner, Rentenberater aus Langebrück bei Dresden, kann diese Entwicklung bestätigen. Seit Einführung der erhöhten Hinzuverdienstgrenze Ende März 2020 habe er zum Thema Flexirente einen kontinuierlich hohen Beratungsbedarf, auch gerade jetzt zum Jahresende 2021: "Derzeit haben wir vielen Anfragen von Menschen, die schon seit einiger Zeit ihren Renteneintritt für das kommende Jahr planen, aber bis vor kurzem vor der Unsicherheit standen, wie es mit der ursprünglich bis zum 31.12.2021 befristeten Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze weitergeht. Nachdem der Bundesrat am 19. November die erhöhte Hinzuverdienstgrenze bis Ende 2022 verlängert hat, geht es für diese Versicherten nun darum, ihre Pläne für den Renteneintritt an die aktuelle Rechtslage anzupassen."

Wie viele Frührentner genau seit 2020 die neuen Verdienstmöglichkeiten nutzen, ist indes unbekannt. Eine Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Bund erklärte auf MDR-Anfrage, die Zahlen würden frühestens im Januar 2022 vorliegen.

Rentenexperte Frank Parche sieht hier viele Gewinner: Unternehmen, Arbeitnehmer und Staat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Möglicherweise zeichnet sich eine langfristige Lösung über das Jahr 2022 hinaus ab. Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien von SPD, Grüne und FDP heißt es: "Die Flexi-Rente wollen wir durch bessere Beratung in ihrer Bekanntheit verbreitern und die Regelung zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug entfristen." Thomas Neumann vom Bundesverbandes der Rentenberater e.V. erklärt dazu: "Entfristen bedeutet für uns eindeutig, dass die neue Regierung die höhere Hinzuverdienstgrenze fortführen will. Alles andere macht keinen Sinn."

Möglicherweise will die Ampelkoalition mit diesem Instrument ältere Mitarbeiter in den Unternehmen halten. Ein Modell, um den Fachkräftemangel zu lindern? So sieht es jedenfalls der Leipziger Rentenexperte Frank Parche: "Dass die Hinzuverdienstgrenze nunmehr das dritte Jahr in Folge so hoch ist, zeugt aus meiner Sicht vom Willen des Gesetzgebers, die Babyboomergeneration, welche ja mittlerweile zu den rentennahen Jahrgängen gehört, Im Erwerbsleben zu halten. Aus der Corona bedingten Notlösung wird sukzessive eine Dauerlösung." Außerdem sieht er das Modell als eine große Win-Win-Situation: "Ich sehe hier nur Gewinner. Die Unternehmen halten ihre Fachkräfte: Die Arbeitnehmer haben mehr Geld zur Verfügung, was wiederum die Kaufkraft stärkt. Der Staat profitiert durch mehr Steuereinnahmen und sogar die Rentenversicherung profitiert durch zusätzliche Beitragseinnahmen."

Zunächst alle Frührentner, die aktuell einer Erwerbstätigkeit nachgehen! Wer also schon im Jahr 2021 als Flexirentner berufstätig war, darf im Jahr 2022 46.060 Euro hinzuverdienen und behält dennoch die volle Rente. Wer mehr verdient, muss zwar mit einer Kürzung der Rente rechnen, diese fällt in der Regel so aus, so dass sich das Modell Flexirente und Arbeit dennoch rechnet.

Von der Regelung profitieren auch ältere Arbeitnehmer, die noch gar nicht in Rente sind. Sie gehen weiterhin ihrer beruflichen Tätigkeit nach, können aber gleichzeitig ihre Rente beantragen und erhalten dann beides: Arbeitslohn und Rente.

Nach den Erfahrungen von Rentenberater Christian Lindner würden Versicherte zwar die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Flexirente in ihrer ganzen Breite nutzen, aber: "Insgesamt ist es nach unserem Eindruck so, dass nur vergleichsweise wenige Menschen ihre Arbeitszeit sehr stark reduzieren. Etliche arbeiten zwar nicht mehr in Vollzeit weiter, gehen jedoch Teilzeitbeschäftigungen mit recht hohem Stundenniveau, also 30 bis 35 Wochenstunden, nach. Trotz Arbeitszeitreduzierung erzielen diese Menschen durch den hinzutretenden Rentenbezug, selbst wenn das nur in Form einer Teilrente geschieht, in der Regel ein deutlich höheres Gesamteinkommen." Allerdings, so Lindner, lohne sich das Modell für Versicherte nicht, die ein so hohes Einkommen beziehen, dass durch die Hinzuverdienstanrechnung der Rentenanspruch komplett erlischt.