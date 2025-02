Zusatzbeitrag Rente ab März für viele geringer

26. Februar 2025, 09:51 Uhr

Viele gesetzliche Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge erhöht. Bei den in gesetzlichen Krankenkassen pflichtversicherten Rentnern und Rentnerinnen macht sich das erst bei den Auszahlungen der Rente im März bemerkbar. Warum das so ist und was das für das Sonderkündigungsrecht bedeutet.