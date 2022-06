Das neue Gesetz, das am 3. Juni den Bundestag passiert hat, bringt ein sattes Plus für alle Rentner, egal ob es sich um Früh- oder Altersrenten, Witwen-, Waisen oder Erwerbsminderungsrenten handelt. Im Westen steigen die Renten um 5,35%, im Osten sogar um 6,12%. Ein Rentner aus den neuen Bundesländern mit einer Monatsrente von 1.000 Euro brutto bekommt demnach also 61,20 Euro mehr. Für einen sogenannten Standardrentner mit 45 Jahren Durchschnittsverdienst steigt die Rente von 1.506,15 Euro auf 1.598,40 Euro, ein Plus also von 92,25 Euro brutto.