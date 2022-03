"Freiwillige Rentenbeiträge sind eine nahezu inflationsgeschützte Investition", sagt Thomas Neumann, der Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater e.V. Das hängt damit zusammen, dass die Entwicklung der Rentenhöhe an die Entwicklung der Löhne gekoppelt ist: Steigende Preise ziehen in der Regel steigende Gehälter nach sich und erhöhen somit auch die Renten.

Der Höchstbeitrag, der monatlich freiwillig in die Rentenkasse eingezahlt werden darf, beträgt für 2021 pro Monat 1.320,60 Euro, also 15.847,20 Euro im Jahr. (2022 liegt der Höchstbetrag bei 1.311,30 Euro/ Monat). Wer ein Jahr lang den Höchstbetrag zahlt, kann mit einem Rentenplus von etwa 74 Euro im Monat rechnen. Diese Zahlung erfolgt ein Leben lang, egal wie alt man wird. Im Todesfall können Rentenzahlungen an die Hinterbliebenen erfolgen.