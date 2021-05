Schon im Jahr 2017 haben der Finanzmathematiker Werner Siepe und sein Bruder, der Steuerberater Günter Siepe, in einer Studie berechnet, dass künftig immer mehr Rentner von dieser Form der Doppel- oder Zweifachbesteuerung betroffen sein werden. Die Berechnungen für einen Durchschnittsrentner sahen konkret so aus: Für die, die 2017 in Rente gegangen sind, liegt der Anteil, der zu viel besteuert wird, noch unter 10.000 Euro. Für die, die 2020 in Rente gehen, sind es dann schon mehr als 22.000 Euro, 2040 wären es bereits über 53.000 Euro, die zu viel besteuert werden.