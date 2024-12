Frugalismus kommt vom lateinischen Wort "frugalis", was so viel heißt wie "einfach" und "bescheiden" sein. Frugalisten versuchen, so wenig wie möglich Geld auszugeben, um schnell viel davon auf die hohe Kante legen zu können. Ihr Wunsch: finanziell unabhängig sein, so bald wie möglich.