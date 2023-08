Die App der Schufa ist für all diejenigen gedacht, die öfter darauf schauen wollen, wie ihre Kreditwürdigkeit eingestuft wird. Sie können mit der App kostenlos ihren Schufa-Score sehen, anstatt nur einmal im Jahr kostenfrei Auskunft über ihre Daten zu erhalten.

Was ist die Schufa? Die Schufa ist eine private Auskunftei, die nach eigenen Angaben Bonitätsdaten über 68 Millionen Bundesbürger gespeichert hat. Ihr Ziel ist vor allem, den wichtigsten Schufa-Kunden, nämlich den zehntausenden Banken, Versicherungen und Händlern im Land, eine bessere Einschätzung zu geben, ob ihre Kunden auch zahlen werden. Die Daten hat die Schufa von den Händlern und Banken bekommen, mit denen die Kunden schon Geschäfte gemacht haben, aber auch aus öffentlichen Datenbanken. Die Schufa berechnet damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Kunde die Rechnung beim Händler bezahlen.

Außerdem soll es künftig auch möglich sein, der App den Zugang zum Girokonto erlauben zu können. Der Vorteil ist, dass die App schnell auf dem Konto nachvollziehen kann, dass die Finanzen in Ordnung sind und genug Geld zur Bezahlung von Rechnungen vorhanden ist. Der Nachteil: Man verteilt seine Daten. Eigentlich sollte man sich im Netz so datensparsam wie möglich bewegen. Kritisch ist es aus Verbraucherschutzsicht, wenn am Ende die Verbraucher den Eindruck haben, sie müssten den Kontoeinblick gewähren, um ihren Schufa-Score zu verbessern.