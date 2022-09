Auch Verkäufer von Sofas, Autos oder Handys bieten beim Verkauf kleine Ratenkredite, oft auch in der Hoffnung, ein teureres Produkt zu verkaufen und am zusätzlichen Verkauf des Kredites auch noch zu verdienen. Klassisch verkaufte das Möbelhaus oder das Autohaus einen Ratenkredit, heute wird häufig mit dem "Buy now, pay later"-Modell gearbeitet. Das verspricht, man müsse erst viel später zahlen. Oder Sie bezahlen mit einer Kreditkarte und tilgen die Schulden nicht gleich am Ende des Monats, sondern rollen die Schulden vor sich her. Kreditzinsen für diese Dummheit: häufig 15 Prozent im Jahr. Wie es deutlich besser geht, finden Sie unten.

Am Ende geht es nämlich darum, Ausgaben und Einnahmen wieder in Einklang zu bringen. Über sechs Millionen Menschen in Deutschland haben dieses Problem, gelten als überschuldet. Deutlich mehr Männer als Frauen. Sie müssen durch Einsparungen und neue oder zusätzliche Geldquellen Ausgaben und Einnahmen wieder in Einklang bringen. Besser noch, dass am Ende jeden Monats Geld übrigbleibt, das sie in Ihre eiserne Reserve stecken können. Damit Sie nie in den teuren Dispo müssen. Und damit Sie auf außergewöhnliche Umstände aktiv reagieren können, ohne Pleite zu sein. Für manchen führt dabei der vernünftigste Weg zur Schuldnerberatung.