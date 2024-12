Von Bund und Ländern gibt es verschiedene Möglichkeiten der Förderung. In Sachsen gibt es zum Beispiel eine Förderung für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum. Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihrer Broschüre "Hinweise und Hilfen zur Existenzgründung" darauf hin, dass in einem Beratungsgespräch geklärt werden sollte, ob die Voraussetzungen für so eine Förderung vorlägen. "Wichtig ist, dass öffentliche Fördermittel immer vor der Existenzgründung beantragt werden müssen. Gehen Sie vor Entscheidungen über einen Förderungsantrag keine Verpflichtungen ein!", heißt es dort weiter.