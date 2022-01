Zwar bleibt die Küche nicht kalt, wenn der Stromvertrag (plötzlich) endet - denn der Grundversorger übernimmt weiterhin die Belieferung mit Strom. Allerdings kostet das reichlich. Was Kunden jetzt tun sollten, ist Thema in der Servicestunde.

So ist es in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Billig-Stromanbietern ergangen. Der Grund dafür sind die seit Monaten steigenden Energiepreise . Sie machen vielen Strom- und Gasanbietern das Geschäft schwer. Denn wegen der meist auf längere Zeit geschlossenen Verträgen mit festen Preisen können sie die Preiserhöhung nicht an ihre Kunden weitergeben. Gerade für kleinere und Billig-Anbieter ist das ein Problem, weil sie ihren Strom meist kurzfristig einkaufen und dadurch den aktuell hohen Preisen ausgeliefert sind - und das bei der durch die Pandemie steigenden Nachfrage nach Energie.

So ist bei den Erfurter Stadtwerken ein neuer Tarif in Planung. Ab März 2022 soll er für alle Kunden und Kundinnen gelten, die in die Ersatz- oder Grundversorgung fallen oder einen neuen Vertrag abschließen. Bisher mussten die Erfurter Stadtwerke 3.000 neue Haushalte in die Ersatzversorgung aufnehmen.