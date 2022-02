Die Frage geht an Angelika Baumgardt. Sie ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen und empfiehlt: "Der Balkon ist natürlich ideal, weil man da per se ein Geländer hat, an das man die Module gut anbringen kann. Es geht natürlich auch im Garten, auf der Terrasse, an der Hauswand oder auf dem Dach. Im Idealfall findet man eine unverschattete Stelle."