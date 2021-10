Über die Vertragslaufzeit kommen so erstaunlich hohe Beträge zusammen. Die Verbraucherzentralen kennen beispielsweise Fälle, in denen die gemietete Anlage unter dem Strich rund doppelt so teuer gewesen sei wie eine selbst installierte Anlage, erzählt Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen. In einem konkreten Fall sei es "tatsächlich so gewesen, dass der Mieter für eine Anlage im Wert von 7.600 Euro am Ende mehr als 15.000 Euro bezahlt hat."