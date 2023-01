Es wird gespeichert, was die Kunden einkaufen. So sind Rückschlüsse möglich, welche Produkte bevorzugt werden und welche Interessen bestehen. Selbst nicht nachgefragte Artikel sind für die Ketten wichtige Informationen. So kann das konstante Ignorieren von Schweinefleisch Auskunft über eine Religionszugehörigkeit oder den eigenen Gesundheitszustand geben. Wer etwa plötzlich Sparangebote zu Tampons oder Damenbinden ignoriert, könnte vielleicht schwanger sein. Die Supermärkte können nun über die App vermehrt Babyprodukte anpreisen und so zum Konsum animieren.