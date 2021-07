Finanztipps für Frauen So schützen Sie sich vor Altersarmut

In Zeiten niedriger Zinsen lässt sich mit Tagesgeld oder Festgeld so gut wie keine Rendite mehr einfahren. Wer wirklich für das Alter vorsorgen will, kommt um renditestärkere Anlageklassen wie Aktien nicht herum. Dank ETFs, börsennotierten Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Indizes abbilden, geht das nicht nur kostengünstig, sondern auch in kleinen Raten. Bereits mit 25 Euro im Monat können Sie anfangen, sich ein kleines Vermögen anzusparen. Und wenn Sie sich dann noch an einige Punkte halten – etwa in einen weltweit ausgerichteten Aktienindexfonds investieren und diesen mindestens 15 Jahre besparen –, minimieren Sie automatisch das Verlustrisiko und sitzen Kursschwankungen einfach aus.