Mit diesen vier Tipps bekämpfen Sie Ihre persönliche Inflation

Die meisten von uns zahlen für Angebote, die sie nicht mehr nutzen: Das Wochen-Magazin, das ungelesen auf dem Stapel landet, das Streaming-Abo, von dem man nicht mal mehr das Passwort weiß. Schnappen Sie sich doch einfach mal Ihre Kontoauszüge und schauen diese in Ruhe durch. Und dann kündigen Sie einfach all das, was Sie nicht mehr brauchen. Auch bei Versicherungen lohnt es sich auszumisten . Überprüfen Sie regelmäßig die Konditionen und Preise. Und wechseln Sie, wenn Sie ein besseres Angebot finden. Vielleicht gibt es die essentielle Privathaftpflicht oder Krankenversicherung mittlerweile für ein paar Euro günstiger bei einem anderen Anbieter. Und wie zahlen Sie eigentlich Ihre Beiträge für die Autoversicherung: monatlich, halbjährlich, jährlich? Wer bei der Kfz-Versicherung gleich für das ganze Jahr zahlt statt monatlich, kann in der Spitze bis zu 20 Prozent sparen. Das sollten Sie mitnehmen.

Am günstigsten kommt weg, wer erst gar nichts ausgibt. Aber manche Anschaffungen lassen sich nicht aufschieben. Dabei muss es nicht immer neu sein. Sie können viel sparen, wenn Sie Gebrauchtes kaufen – zum Beispiel ein Handy.



Im Schnitt geben Menschen in Deutschland für ein neues Gerät über 500 Euro aus. Günstiger sind aufbereitete Smartphones bei speziellen Onlinehändlern wie asgoodasnew oder rebuy. Wenn Sie kleine Schönheitsfehler nicht stören, können Sie so schon mal 200 Euro sparen.



Finanztip empfiehlt, das wiederaufbereitete Smartphone innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist auf Herz und Nieren zu testen – wie sieht’s mit der Akkulaufzeit aus, mit dem Bildschirm, der Kamera und Co.?



Und falls doch mal was kaputt gehen sollte, einfach die Händlergarantie nutzen – einige Anbieter gewähren sogar bis zu drei Jahre freiwillig.



Das Gleiche gilt für Kleidung: Klamotten in Second-Hand-Shops oder auf Seiten wie Vinted kaufen ist nicht nur umweltschonender, man spart sich auch den einen oder anderen Euro. Und wer möchte, kann dort sogar die Jacke vom letzten Winter verkaufen, die dann doch nur ungetragen im Kleiderschrank hing.