Steuererklärung 2020 Acht Steuer-Tipps, die bares Geld sparen

In vielen Fällen bedeutet das, Steuern müssen nachgezahlt werden. In manchen Fällen aber auch gar nicht. Wer neben dem Lohn in vielen Monaten ein teilweises Kurzarbeitergeld bekommen hat, muss wahrscheinlich nachzahlen. Wer in einzelnen Monaten gar keinen Lohn, sondern nur Kurzarbeitergeld erhalten hat, wahrscheinlich nicht.