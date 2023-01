Ob die noch gut erhaltene Kinderbekleidung, das ungeliebte Sofa, das nur einmal gelesene Buch, Übernachtungen in anderen Städten oder die Mitfahrgelegenheit am Abend für den Nachhauseweg: All das gibt es auf Online-Plattformen schnell und unkompliziert per Mausklick. Das macht Anbieter wie Ebay, Etsy, Momox, Rebuy, Amazon Marketplace, Vinted, Uber und Airbnb immer beliebter. Der Markt wächst – und die dort erzielten Einkünfte auch.