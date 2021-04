Immer mehr Rentner müssen Steuern zahlen. Auch solche, die schon länger Rente beziehen und bei denen nur ein geringer Teil ihrer Rente zu versteuern ist. Grund sind die jährlichen Rentenerhöhungen, denn diese sind immer voll steuerpflichtig. Und irgendwann machen die Rentenerhöhungen so viel aus, dass der steuerpflichtige Anteil so hoch wird, dass Einkommensteuern fällig werden. Dann heißt es, alles abzusetzen, was absetzbar ist. Dazu zählen, so wie im vorherigen Leben auch, die Werbungskosten. Aber gerade für Senioren sind die Absetzungsmöglichkeiten für ihre Aufwendungen im Bereich Pflege, Medikamente und andere Krankenkosten besonders interessant. Auch wer eine Behinderung nachweisen kann, kann pauschale Beträge absetzen.