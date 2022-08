Lorenz Bücklein: Was wir raten, ist der Einsatz von Steckerleisten, am besten mit einem Kippschalter versehen. An die Steckerleiste schließe ich alle meine elektronischen Geräte an. Wenn ich die Geräte nicht nutze, kann ich alles einfach mit einem Kippschalter abschalten. Der Vorteil: Wenn ich das regelmäßig mache, kann ich meinen Stromverbrauch um zehn Prozent senken.