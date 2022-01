Besonderheit beim Mietverhältnis Wer Hausstrom, Zentralgas, oder Fernwärme in einem Mietshaus bezieht, hat meistens keinen eigenen Versorgungsvertrag abgeschlossen, sondern wird vom Vermieter zentral beliefert. Die Verträge laufen über ihn. Die dafür anfallenden Kosten entrichtet man in den Betriebskosten. Sollten sich die Preise durch den Versorger verändern, wird das in der Regel an den Mieter weitergegeben. Doch nicht alle Erhöhungen sind legitim.