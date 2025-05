Die Neuregelung verkürzt nicht nur Wartezeiten, sondern soll auch mehr Dynamik in den Markt bringen. Anbieter haben nun bessere Chancen, mit attraktiven Preisen und Konditionen zu punkten – was den Wettbewerb ankurbelt und langfristig für Verbraucherinnen und Verbraucher spürbare Vorteile bringen kann.

Obwohl der Vertrag fristgerecht gekündigt wurde, mussten Verbraucher in einigen Fällen wochenlang auf ihren neuen Stromtarif warten. Der Grund waren langwierige Abläufe: Netzbetreiber und bisheriger Anbieter nutzten Fristen bis zum letzten Tag aus, technische Schnittstellen funktionierten nicht reibungslos, und der Austausch von Zählerständen oder Kundendaten zog sich hin. So wurde der Wechsel zur Geduldsprobe – selbst wenn eigentlich alles geklärt war.

Diese elfstellige Identifikationsnummer für jede Verbrauchsstelle gibt es bereits seit 2018, doch ab Juni wird sie für Verbraucherinnen und Verbraucher erstmals wirklich relevant. Ohne diese Kennziffer ist ein Stromanbieterwechsel innerhalb von 24 Stunden künftig nicht möglich. Die Nummer kennzeichnet eine bestimmte Verbrauchsstelle und sie bleibt stabil, auch wenn etwa ein neuer Zähler eingebaut wird und sich dadurch die Zählernummer ändert. Deshalb ist es für Verbraucher besonders wichtig zu wissen : Die MaLo-ID oder die Zählernummer niemals leichtfertig herausgeben! Dritte können mit diesen Nummern im Namen des Kunden Verträge kündigen oder neue Verträge abschließen. Wenn also jemand am Telefon oder an der Haustür dazu auffordert, die letzte Stromrechnung hervorzuholen, sollte das sofort alle Alarmglocken schrillen lassen. Mein Energieversorger kennt meine Daten bereits – alle anderen gehen die Daten nichts an.

Bislang war es beim Umzug kein Problem, wenn der Stromvertrag vergessen wurde: Wer etwa am 1. März eine neue Wohnung bezog und erst am 25. März daran dachte, den alten Vertrag zu kündigen, konnte dies rückwirkend nachholen – bis zu sechs Wochen lang. Der Wechsel klappte trotzdem reibungslos. Ab dem 6. Juni 2025 ist das nicht mehr möglich. Wer nun etwa am 1. Juli umzieht und erst zehn Tage später feststellt, dass kein neuer Vertrag abgeschlossen wurde, hat das Nachsehen. Eine rückwirkende Anmeldung beim Versorger ist ausgeschlossen. In solchen Fällen springt automatisch der Grundversorger ein – oft mit deutlich höheren Preisen. Wer Kosten und Aufwand vermeiden will, sollte sich also frühzeitig um die Stromversorgung kümmern.