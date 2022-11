Die zweite Kategorie von Hilfen für Verbraucherinnen und Verbraucher setzt an den realen Marktkosten von Energie an. Und zwar in einem ersten Schritt für die Kundinnen und Kunden, deren Wohnungen mit Gas oder Fernwärme beheizt werden. Das ist deutlich mehr als die Hälfte aller deutschen Haushalte. Für sie bezahlt der Staat den Heizkostenabschlag für Dezember 2022.