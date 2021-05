Haushaltsbuch führen So entlarven Sie unnötige Ausgaben

Sie setzen Ihre Dokumentation zwei Monate weiter fort. Am Ende des zweiten Monats nehmen Sie sich einen Abend mit der doppelten Ration Kaffee, Schokolade, Kuchen oder Bier und flöhen die Kontoauszüge des letzten Jahres nach den regelmäßigen jährlichen Zahlungen. Teilen Sie die Kosten durch 12 und schreiben Sie die in den oben entstandenen Kategorien (in Klammern) dazu. Dann eröffnen Sie neue Monatsblätter für den Rest des Jahres, in denen Sie diese wiederkehrenden Zahlungen schon mal eintragen.