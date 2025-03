Wer sich online über die Trinkgeldtaste informieren will, stößt auch auf den Begriff des "Nudging" oder "Nudge". "Das heißt so viel wie kleiner Schubser beziehungsweise als Verb anstoßen oder anstupsen", erläutert Jana Tietze, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Professur für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Leipzig. "Ein 'Nudge' im ursprünglichen Sinne des Wortes soll Menschen zu 'besseren' und 'gesünderen' Entscheidungen verhelfen. Seitdem hat sich die Nutzung des Begriffes jedoch auch im Marketing und in anderen Bereichen etabliert und umfasst im Grunde alle Situationen, in denen Leute ohne Verbote, Gebote oder andere Anreize aktiv in ihren Entscheidungen beeinflusst werden sollen", führt sie weiter aus.