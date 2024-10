Wer in Eigen-Regie umzieht und den Transporter für Be- und Entladen einfach im Halteverbot oder gar in zweiter Reihe abstellt, riskiert ein Bußgeld. Bis zu 2.000 Euro können dafür fällig werden. Eine kurzzeitig eingerichtete Halteverbotszone kann das das verhindern und kostet auch weit weniger. Die Antragstellung erfolgt in der Regel über die Verkehrsbehörde der Kommune, in welcher der Umzug stattfindet.