Beispiel Heizöl: Wer in Görlitz einen Lieferanten sucht, braucht keine Treffer aus hunderten Kilometern Entfernung. Bildrechte: dpa

Ein Problem ist, wenn beim Vergleich gar nicht alle relevanten Anbieter einbezogen sind und das Bild, das das Vergleichsportal zeichnet, deswegen falsch ist. Das geht schon beim Preis los. Wichtig ist hier vor allem das Wort relevant. Wenn Sie in Görlitz einen Heizöllieferanten suchen, ist es für Sie völlig egal, ob ein Portal die Lieferanten aus Bad Reichenhall oder Freiburg listet und in den Vergleich einbezieht.



Wichtig sind aber alle Firmen, die ernsthaft eine Lieferung erwägen und die tatsächlich preiswert sind. Auch die Heizöl-Apotheke aus Cottbus ist für den Hausbesitzer in Görlitz im Zweifel nicht wichtig. Das Problem: Wie stelle ich als Verbraucher fest, dass das Portal alle relevanten Anbieter listet? Wie transparent ist das Portal an der Stelle, oder wie intransparent? Das Portal muss deutlich machen, welche Anbieter an Bord sind und wie weit die Marktabdeckung reicht. Ob das transparent genug ist, klären manchmal auch die Gerichte.