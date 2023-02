Zweitens: In der neuen Zinswelt lohnt sich auch der Vergleich unterschiedlicher Festgeldangebote wieder. Wenn Sie zum Beispiel heute schon wissen, dass Sie in zwei Jahren einen neuen Gebrauchtwagen benötigen und dafür 20.000 Euro zur Seite legen können, dann können Sie dafür aktuell drei Prozent Zinsen bekommen. Und dies bei Banken aus dem EU-Raum mit einer guten gesetzlichen Einlagensicherung in Ländern, die ihre Einlagensicherung im Griff haben wie Österreich, Frankreich oder die Niederlande. Aus den 20.000 Euro würden in zwei Jahren mit zweimal 600 Euro Zinsen sogar 21.200 Euro werden. Der Teil des Vergleichs ist ganz einfach.