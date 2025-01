Einfach erklärt: wenn man im Schlafzimmer liegt und hat die Decke über sich liegen, dann friert der Körper an jeder Stelle, die rausguckt. So ist es bei einem Haus auch. Man muss immer die ganze sogenannte thermischen Hülle verbessern. Das heißt, wir packen das ganze Gebäude in eine wärmende Decke und schließen alle Lücken, die vorhanden sind. Sanieren mit System also.