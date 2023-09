Laut Studie lagen die Bauinvestitionen in Bayern in den Jahren 2011 bis 2020 durchschnittlich um acht Prozent höher, in Sachsen um elf Prozent höher "als in vergleichbaren Ländern mit höheren Sätzen".

Die Analyse zeige außerdem, dass Mehreinnahmen durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer in der Regel bei Weitem nicht ausreichen, um damit den staatlichen Wohnungsbau in dem Umfang zu finanzieren, wie er durch die Erhöhung privatwirtschaftlich verloren gehe. Im Klartext: Eine hohe Grunderwerbsteuer würgt private Initiativen ab.

"Eine Reduktion der Grunderwerbsteuersätze könnte demnach die Wohnungsbautätigkeit, die derzeit angesichts der Zinswende ins Stocken geraten ist, anreizen", heißt es in der Studie.