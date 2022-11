Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, sich an der Maslowschen Bedürfnispyramide zu orientieren. Also fahren, schlafen und Essen kochen - das sollte alles vorhanden sein und auch funktionieren, beziehungsweise sich leicht und kostengünstig reparieren lassen.



Das Wohnmobil muss sicher fahren und darf keine technischen Mängel bei der Bremse haben. Es muss lenken, es muss vor allem dicht sein. Es sind so die grundsätzlichen Dinge, die es erfüllen muss. Alles andere kann man sich zu einem späteren Zeitpunkt selber dazu kaufen oder auch nicht.