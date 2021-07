Fragen und Antworten Wie funktionieren Wohnungsgenossenschaften?

Eine Mitgliedschaft in einer Wohnungsgenossenschaft bringt viele Vorteile mit sich. Wer hier Mitglied ist, wohnt sicher wie im Eigentum und flexibel wie zur Miete. Und: ich trage mit meinen Anteilen auch dazu bei, dass in bezahlbaren Wohnraum investiert wird. Außerdem habe ich lebenslanges Wohnrecht und bekomme Kündigungsschutz vor Eigenbedarf.

Für alle, die Sicherheit schätzen und auch Lust haben, sich in die Gemeinschaft einzubringen. Es gibt meist jährliche Mitgliederversammlungen, bei denen alle das gleiche Stimmrecht haben. Ich habe lebenslanges Wohnrecht und bin vor Eigenbedarfskündigung geschützt. Und natürlich vor drastisch steigenden Mieten. Und wenn ich eine neue Wohnung brauche, gibt es in der Regel weitere Angebote.

Nein, in der Regel kostet das so viel, wie etwa eine Kaution. Die durchschnittliche Kaltmiete in Deutschland beträgt derzeit übrigens, laut Hans-Böckler-Stiftung, 7,69 Euro pro Quadratmeter. In einer Genossenschaftswohnung sind es im Durchschnitt nur 5,27 Euro. Das sind mehr als zwei Euro weniger pro Quadratmeter Kaltmiete. Mit der Absicherung, dass ich lebenslanges Wohnrecht habe und mir kein Vermieter die Miete drastisch erhöhen kann.