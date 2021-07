Wohnen und Sparen Für wen sich Wohnungsgenossenschaften lohnen

Was beim Beruf und den Alltagsfinanzen hilft, kann auch bei einem anderen Grundbedürfnis Lösungen bieten: Wohnen.

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in den wachsenden Städten der Gründerzeit Wohnungsbaugenossenschaften, um gemeinsam die Wohnungsnot zu bekämpfen. Manche von Bahnmitarbeiterinnen oder Postlern, aber auch von Industriearbeiterinnen und Beamten. Viele existieren auch heute noch.

Hunderttausende Mieter wohnen in Mitteldeutschland in Genossenschaftswohnungen und genießen dort Sicherheit – Eigenbedarfskündigungen sind ausgeschlossen – und auch im Schnitt preiswertere Mieten als auf dem freien Markt. Allein in Sachsen gibt es über 200 Wohnungsbaugenossenschaften mit 300.000 Wohnungen.