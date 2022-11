Hermann-Josef Tenhagen: Die langfristige Strategie ist, eine eiserne Reserve zu haben. Man sollte sich daneben überlegen: Gibt es etwas, wofür ich eine größere Summe Geld ausgeben will? Dafür kann ich auf Zeit sparen. Da bietet sich Festgeld mit den jeweiligen Zinsen an. Mit Blick auf eine langfristige Entwicklung sind Aktien, Aktienindex-Fonds/ETF – marktbreit, weltweit – interessant. Ich sollte mir auch die Frage stellen: Will ich mir eine Immobilie kaufen? Oder habe ich eine und müsste diese altersgerecht umgebaut oder energetisch saniert werden? Das ist in jedem Fall eine gute Geldanlage.