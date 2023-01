Dass es nicht ganz so schnell geht, wie sich das die Kunden wünschen, liegt auch daran, dass der Zinssprung beispiellos ist in der Erinnerung der Bankmitarbeiter. Der große Tanker Finanzwirtschaft hat quasi im Rückwärtsgang fahrend auf der Stelle gedreht und nun geht es mit voller Kraft in die andere Richtung. Dass da alle ordentlich durchgeschüttelt werden, ist verständlich. Und Kreditinstitute, besonders die Sparkassen, müssten diesen "Zinsschock" für die Volkswirtschaft puffern, so der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen: "Deshalb stellt die schnelle Zinswende für die Sparkassen kurzfristig eine große Herausforderung dar."