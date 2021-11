Die erste Musterfeststellungsklage richtete sich gegen die Sparkasse Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Gutachten in diesem Fall wurde noch nicht in Auftrag gegeben. Das ginge nicht, weil die Akten noch in Karlsruhe seien, teile eine OLG-Pressesprecherin vor einigen Tagen mit. Beim BGH heißt es, dass die Akten - wie in jedem Verfahren - an das Ausgangsgericht zurückgesandt würden, sobald die Sache beim Bundesgerichtshof abschließend bearbeitet sei. "Ich gehe davon aus, dass das demnächst der Fall sein wird", so eine Sprecherin. Das BGH hatte das Urteil am 6. Oktober verkündet - also vor sieben Wochen.