Die Muschelblume, auch als Wassersalat bekannt, ist bei Aquarien-Freunden und Teichbesitzern sehr beliebt (gewesen). Wer bereits vor dem 2. August 2024 solch eine Wasserpflanze hatte, kann sie natürlich auch behalten. Doch sich neue Exemplare zuzulegen, sollte als Otto-Normal-Verbraucher nun schier unmöglich sein. Der Online-Praxis-Test zeigt ein anderes Bild: Bei mehreren Händlern sind die sich bei warmen Temperaturen schnell vermehrenden Wasserpflanzen mit dem lateinischen Namen Pistia stratiotes immer noch erhältlich und können problemlos in den Warenkorb gelegt werden. Das hat uns gewundert.

Verkauf ja, aber nicht an jeden

Tatsächlich gibt es, wie so oft, auch hier Übergangsfristen. Diese sind aber so ausgelegt, dass sie den "normalen" Handel quasi gänzlich ausschließen. "Es gelten zwar Übergangsbestimmungen, nach denen noch ein Jahr lang nach Listung der betreffenden Art Exemplare aus kommerziellen Beständen an nicht-gewerbliche Nutzer abgegeben oder verkauft werden dürfen. Dies darf allerdings nur unter der Maßgabe einer Haltung und Beförderung unter Verschluss geschehen. Beides ist beim Verkauf im Zoogeschäft, beziehungsweise Gartencenter nicht gewährleistet und wird deshalb bei seriösen Händlern nicht geschehen", erklärt Diplom-Biologin Antje Kautzner. Sie arbeitet im Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt und ist dort im Bereich Naturschutz zuständig, unter anderem auch für die invasiven gebietsfremden Arten.

Mit "unter Verschluss" ist gemeint, dass verhindert werden muss, dass es zu einer Vermehrung kommen kann oder dass sich die invasive Art in der Natur weiter verbreiten kann. Das Bundesamt für Naturschutz betont auf seiner Homepage, es sei Sorge zu tragen, dass "alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um eine Fortpflanzung oder ein Entkommen auszuschließen". Das muss auch bei der Beförderung oder Lieferung per Paket beachtet werden. "Insofern wäre das nicht zulässig, so eine Art auch über den Online-Handel zu erwerben", sagt Kautzner.

Weitreichendere Übergangsregelung für die Forschung Forschungseinrichtungen können eine Haltung invasiver Arten "unter Verschluss" gewährleisten, also eine Vermehrung oder ein Ausbreiten in der freien Natur unterbinden. Unter genau diesen Voraussetzungen können Händler etwa die Muschelblume noch für eine Übergangsfrist von zwei Jahren an Forschungseinrichtungen abgeben.

Im gut beheizten Aquarium ist die aus den Tropen stammende Muschelblume sehr vermehrungsfreudig. Sie bringt viele kleine Ableger hervor, die mit wenig Zutun zu neuen Mutterpflanzen heranwachsen.

Im oft draußen angelegten Teich ist die Wasserpflanze meist einjährig, da sie nicht winterhart ist. Aber das schützt nicht vor einer Vermehrung an anderen Orten. "Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Vogel im Gartenteich landet und dann Pflanzenteile von der Muschelblume an sich trägt und ins nächste Gewässer mitnimmt, haben wir eine Verschleppung in die freie Natur", erklärt die Diplom-Biologin Antje Kautzner.

Wer jetzt also die Pflanzen noch verkauft oder kauft und nicht garantieren kann, dass die Haltung dann "unter Verschluss" gewährleistet werden kann, begeht laut Bundesnaturschutzgesetz eine Ordnungswidrigkeit. Dies kann Bußgelder von bis zu 50.000 Euro nach sich ziehen. Das gilt bundesweit, die Kontrolle und Ahndung ist aber Ländersache.

Kontrolle ist Ländersache

"In Deutschland ist es durch das föderale System so geregelt, dass Naturschutz Sache der Länder ist", so Kautzner vom Landesamt für Umweltschutz in Sachsen-Anhalt. Jedoch gibt es, wie sie erklärt, eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, in der die Fachbehörden der Bundesländer vertreten sind, die hier gemeinsam tätig wird. Das bestätigt auch ein Sprecher des Bundesamts für Naturschutz.