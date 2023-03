Servicestunde | 21.03.2023 Darf "kompostierbarer" Kunststoff in den Biomüll?

"Kompostierbar" oder "biologisch abbaubar" - der so beworbene Kunststoff kann einfach in der Biotonne entsorgt werden, versprechen Hersteller. Dass dies nur selten erlaubt und zudem wenig nachhaltig ist, zeigt ein Check der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Darüber sprechen wir am Dienstag in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - Das Radio.