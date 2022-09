Blumenzwiebeln Im Herbst an den Frühling denken

Bildrechte: Patrice Kunde

Wer sich im Frühjahr auf dem Balkon oder im Garten an Krokussen oder Narzissen erfreuen will, der muss jetzt die Zwiebeln dafür in die Erde bringen. Frühblüher benötigen eine längere Kältephase, damit sie im Frühjahr rechtzeitig anfangen zu blühen. Pflanzenexperte René Wadas weiß, wie das geht.