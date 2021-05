Was Pflanzen brauchen Welcher Dünger und welche Erde sind geeignet?

So lange die Gartensaison läuft, sollte auch regelmäßig gedüngt werden. "Am besten alle zehn Tage." Bei jedem Dünger empfiehlt es sich, auf die Zusammensetzung zu achten. Bei den NPK-Angaben sollten unterschiedliche Werte stehen. Phosphor (P) sollte immer im reduzierten Bereich sein. "Ein Wert zwischen 3 und 4 ist in Ordnung. Stickstoff (N) und Kalium (K) können dagegen im gleichen Verhältnis etwa zwischen 7 und 8 sein." Die Qualität mache sich beim Preis bemerkbar: "Je günstiger, desto geringer ist die Konzentration die Inhaltsstoffe", sagt René Wadas.