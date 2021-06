Wie gut mediterrane Pflanzen im eigenen Garten wachsen, hängt oft vom gewählten Standort ab. Der richtige Platz für die Südpflanzen ist entscheidend. Besonders für ausgepflanzte Palmen ist ein Innenhof, eine geschützte Hauswand oder ein ummauerter Garten ratsam. "Die Mauern können sich am Tag durch die Sonne aufwärmen und geben die Wärme in der Nacht wieder ab. So fühlen sich Mittelmeerpflanzen wohl." Am Ort sollte sich auch keine Staunässe bilden. Regelmäßig sollte im Sommer gegossen und alle zwei Wochen mit einem Palmendünger gedüngt werden.