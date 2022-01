Schattenpflanzen Welche Pflanzen auch bei wenig Licht gedeihen

Pflanzen für lichtarme Bereiche in der Wohnung oder im Haus sind besonders pflegeleicht und so auch für Pflanzenanfänger geeignet. Sie nehmen es einem nicht übel, wenn sie in einer Urlaubswoche einmal nicht gegossen werden. Schattenpflanzen benötigen weniger Dünger und weniger Wasser. Staunässe im Wurzelbereich nehmen sie einem schnell übel. Darauf sollte besonders geachtet werden.