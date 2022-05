Profi-Tipp Pflanzen Sie die Blumen versetzt in den Kasten und nutzen sie so optimal den zur Verfügung stehenden Platz. Hängende Pflanzen kommen nach vorn, damit sie schön über den Kastenrand wachsen können und stehende Vertreter werden in die Mitte gesetzt.

Pflanzen Sie bienenfreundliche Pflanzen wie Vanilleblume, Männertreu, Beerenschnute, Salvien oder Lavendel! In der freien Natur finden Wild- und Honigbienen oft nicht mehr ausreichend Nahrung. Kräuter locken ebenfalls Bienen und Hummeln auf den eigenen Balkon. Wässern Sie alle Pflanzen in einem Eimer, bevor sie in den Blumenkasten kommen. Tauchen Sie die Blumen so lange, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.