Wenn ein Apfel beim Anschneiden nicht braun wird - hat er dann besonders viel Vitamin C?

Der Apfel trägt noch so manches Geheimnis in sich. Es gibt mitunter Hinweise, aber keine absoluten Beweise. Der tägliche Apfel ist gut für Herz und Gefäße, beugt Asthma, Diabetes und Krebs vor und hat doch deutlich weniger Vitamin C als andere Früchte. Zwar sorgt Ascorbinsäure (Vitamin C) tatsächlich dafür, dass Apfelstückchen nicht gleich braun werden. Deshalb träufeln viele auch Zitronensaft auf die Apfelstückchen, aber die Zitrone hat von Hause aus fünf Mal so viel Vitamin C intus wie der Apfel.